13:57 | 11.09.2020

Göring-Eckardt: Aufnahme Minderjähriger ‘Tropfen auf heißen Stein’

BERLIN (dpa-AFX) – Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die geplante Aufnahme einiger Hundert Jugendlicher aus Moria durch mehrere europäische Staaten als zu wenig kritisiert. “Das hat nichts mit Humanität und Ordnung zu tun, die herrschen muss, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, der schon verdampft ist, bevor er überhaupt ankommt”, sagte Göring-Eckardt der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Noch immer seien 4000 Kinder zusammen mit ihren Eltern vor Ort. “Das hat nichts mit Europas Werten zu tun.” Göring-Eckardt verlangte von Deutschland, mehr Menschen aufzunehmen als die geplanten 150 Minderjährigen. “Das ist gut für jedes einzelne dieser 150 Kinder, aber es hat nichts mit Bewältigung dieser Krise zu tun”. Deutschland solle vorangehen und “zeigen, was geht”. Die Politikerin sprach sich dafür aus, dass willige Staaten Geld für die Aufnahme der Menschen bekommen. Nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) haben sich neben Deutschland bisher neun weitere europäische Staaten bereit erklärt, sich an der Aufnahme von 400 unbegleiteten Minderjährigen zu beteiligen. Ein Großteil der Menschen – je 100 bis 150 – werde von Deutschland und Frankreich aufgenommen. Eine genaue Zahl könne aber erst genannt werden, wenn die Gespräche mit den anderen Staaten abgeschlossen seien. Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos war in der Nacht zum Mittwoch bei mehreren zeitgleichen Bränden fast vollständig zerstört worden. Statt der vorgesehenen rund 3000 Migranten waren dort mehr als 12 000 Menschen untergebracht. Einige der Migranten sollen Feuer gelegt haben, nachdem für die Bewohner des Flüchtlingslagers wegen Corona-Infektionen Quarantäne verordnet worden war./cir/DP/eas