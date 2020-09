10:29 | 01.09.2020

Greenpeace kritisiert Pläne zur EEG-Reform

BERLIN (dpa-AFX) – Die Umweltorganisation Greenpeace hat Pläne von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) kritisiert. Klimaexperte Andree Böhling sagte am Dienstag, der Entwurf sei deutlich zu schwach, um den Ausbau von Wind und Sonne in Deutschland wieder auf Kurs zu bringen. “Wenn Peter Altmaier tatsächlich aus den Fehlern der Union beim Klimaschutz lernen will, muss er zur Erreichung der Pariser Klimaziele jetzt die Ausbaumengen für die Solarenergie verdoppeln und das Ausbauziel bis 2030 auf mindestens 75 Prozent Ökostrom anpassen.” Altmaier will den stockenden Ausbau der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne mit höheren Mengenzielen wieder beschleunigen. Bürger sowie Standortkommunen sollen künftig finanziell an neuen Windenergieanlagen beteiligt werden. Damit soll die Akzeptanz gesteigert werden. Das sieht ein Referentenentwurf für eine EEG-Reform vor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bis 2030 sollen 65 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen. Haupthindernisse für den Ausbau sind lange Genehmigungsverfahren, fehlende Flächen sowie Proteste und Klagen von Anwohnern und Naturschützern. Energieverbände und Klimaschützer hatten immer wieder eine schleppende Umsetzung von Plänen für einen schnelleren Ausbau kritisiert./hoe/DP/fba