19:03 | 29.08.2020

Großdemonstration gegen Lukaschenko in Minsk geplant

MINSK (dpa-AFX) – Trotz strikter Protestverbote in Belarus (Weißrussland) haben Gegner des umstrittenen Staatschefs Alexander Lukaschenko zu einer neuen Großdemonstration gegen “Europas letzten Diktator” aufgerufen. Angesichts jüngster Drohungen der Polizei, gewaltsam gegen Demonstranten vorzugehen, ist unklar, wie viele Menschen am Sonntag (13.00 Uhr MESZ) auf den Unabhängigkeitsplatz kommen werden. Die Sonntagsdemonstrationen gegen Lukaschenko waren bisher stets die größten überhaupt mit Hunderttausenden Teilnehmern. Die Proteste dauern bereits seit drei Wochen an – seit der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August. Die Demokratiebewegung fordert den Rücktritt Lukaschenkos. Der 65-Jährige, der am Sonntag Geburtstag hat, aber offiziell erst am Montag gemeinsam mit seinem dann 16 Jahre alten Sohn feiert, lehnt jedwede Zugeständnisse ab. Er hatte die Demonstrierenden aller Altersklassen und Schichten als “Ratten” bezeichnet. Seit Kremlchef Wladimir Putin ihm seine Unterstützung – notfalls auch mit Truppen – zugesichert hat, sieht sich Lukaschenko wieder fest im Sattel. Er selbst hatte mit dem Einsatz der Armee gedroht, um sich eine sechste Amtszeit nach 26 Jahren an der Macht zu sichern. Die EU erkennt die Wahl nicht an. Die Demokratiebewegung hält die 37-jährige Swetlana Tichanowskaja für die wahre Siegerin der Abstimmung. Tichanowskaja sagte in ihrem Exil im EU-Land Litauen, Ziel der Proteste sei es, die Freilassung von Gefangenen zu erreichen, die Polizeigewalt strafrechtlich verfolgen zu lassen und Neuwahlen zu erwirken./mau/DP/mis