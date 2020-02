7:06 | 06.02.2020

Großküchenausrüster Rational wächst weiter

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) – Der Großküchenausrüster Rational hat im abgelaufenen Jahr seine eigenen Wachstumsprognosen erfüllt. Der Umsatz stieg 2019 nach vorläufigen Zahlen um 8 Prozent auf 844 Millionen Euro, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Währungsneutral lag das Umsatzwachstum bei 7 Prozent. Dabei profitierte Rational von einer überproportionalen Nachfrage in Asien und Nordamerika. Die Erlöse der Produktgruppe Vario Cooking Center stiegen den Angaben zufolge mit rund 13 Prozent besonders kräftig an. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erreichte im abgelaufenen Jahr rund 223 Millionen Euro (VJ 205 Mio). Die Ebit-Marge stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 26,5 Prozent. Mit den vorläufigen Zahlen erfüllte Rational im Großen und Ganzen die Erwartungen der Analysten. Für das neue Geschäftsjahr sieht sich Rational gut aufgestellt, den “erfolgreichen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2020 fortzusetzen”. Den konkreten Ausblick auf die erwartete Geschäftsentwicklung, das endgültige Konzernergebnis sowie den Dividendenvorschlag will Rational am 17. März bekannt geben./stk/jha/