14:58 | 23.08.2020

Grünen-Chefin: Kampf gegen Klimawandel ‘Aufgabe unserer Generation’

BERLIN (dpa-AFX) – Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat mit Blick auf eine mögliche Regierungsbeteiligung nach der nächsten Bundestagswahl den Kampf gegen den Klimawandel als wichtigste Aufgabe hervorgehoben. Auf die Frage, welcher Punkt ihr so heilig wäre, dass sie ihn für keine Koalition aufgeben würde, sagte sie am Sonntag im ZDF-“Sommerinterview”: “Heilig ist unser Grundgesetz.” Es sei nicht vorherzusehen, mit wem man verhandele und an welcher Stelle es kritisch werde. Klar sei, man müsse diese Gesellschaft klimaneutral machen und eine sozial-ökologische Marktwirtschaft schaffen, damit man die größte Herausforderung der Zeit, den Klimawandel in den Griff bekomme. “Das ist, glaube ich, die Aufgabe unserer Generation.” Baerbock warb um Verständnis für Kompromisse bei möglichen Koalitionsverhandlungen. “Ja natürlich ist es so. Wenn wir nicht 50 Prozent bei einer Bundestagswahl haben und jedes Ressort besetzen, dann ist es so, dass andere, die in manchen Bereichen andere Vorstellungen haben, ihre Vorstellungen durchsetzen”. Auf Nachfrage, ob auch eine Dreier-Koalition mit der FDP in Frage käme, sagte die Grünen-Vorsitzende: “Wir haben seit Jahren gesagt, wir schließen keine demokratische Kombination aus. Ich halte das auch für total richtig.”/jr/DP/he