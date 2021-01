17:58 | 06.01.2021

Grünen-Politikerin Brantner: Impfchaos ist hausgemacht

BERLIN (dpa-AFX) – In der Diskussion um Corona-Impfungen in Deutschland sieht die europapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Franziska Brantner, die Bundesregierung am Zug. Die EU habe gezeigt, dass sie liefere, sagte Brantner der Deutschen Presse-Agentur, nachdem die EU-Kommission den Impfstoff der US-Firma Moderna am Mittwochnachmittag zugelassen hatte. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) müsse nun auch rasch den weiteren Kandidaten des Pharmakonzerns Astrazeneca prüfen. Damit stünden bald in Deutschland inklusive der bereits vorhandenen fürs Erste genügend Impfdosen zur Verfügung, sagte Brantner. “Statt Brüssel-Bashing zu betreiben muss aller Fokus darauf liegen, die 1,3 Millionen bereits vorhandenen Impfdosen auch wirklich zu impfen. Das Impfchaos liegt also nicht an der EU, sondern ist hausgemacht.” Es brauche zudem nun eine gemeinsame Impfstrategie. Von den 160 Millionen EU-weit bestellten Moderna-Dosen werde Deutschland mehr als 50 Millionen erhalten, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin. Im ersten Quartal kämen aber wegen der zuerst begrenzten Produktionskapazitäten nur knapp zwei Millionen Moderna-Dosen nach Deutschland. Der Impfstoff soll für Personen ab 18 Jahren zugelassen werden./hrz/DP/nas