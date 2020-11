12:34 | 17.11.2020

Gute Quartalszahlen stimmen Zooplus optimistisch für 2021

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Die weiterhin guten Geschäfte in der Corona-Krise haben den Tierbedarf-Onlinehändler Zooplus optimistisch für das kommende Jahr gestimmt. Für 2021 erwarten die Münchener nun ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 40 und 80 Millionen Euro, wie aus einer Präsentation des im SDax notierten Unternehmens im Rahmen eines Kapitalmarkttages am Dienstag hervorging. Den Umsatz solle im kommenden Jahr zwischen 2,04 und 2,14 Milliarden Euro liegen, hieß es. Für das laufende Geschäftsjahr bestätigte der Versender von Heimtierbedarf am Dienstag seine Prognose von Mitte Oktober. Demnach erwartet das Management einen Umsatz von 1,77 bis 1,81 Milliarden Euro sowie ein Ebitda von 50 bis 65 Millionen Euro. Die Zooplus-Aktie notiert am Dienstag 2,8 Prozent höher./ngu/fba