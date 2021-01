11:55 | 08.01.2021

Hamburg nutzt sechste Impfdosis von Biontech/Pfizer-Vakzin

HAMBURG (dpa-AFX) – In Hamburg erhalten ab sofort mehr Menschen aus dem bereits verfügbaren Impfstoff eine Corona-Schutzimpfung. Wie der Sprecher der Gesundheitsbehörde der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte, werde man den Fläschen, in denen der Impfstoff von Biontech /Pfizer abgefüllt ist, nun fünf statt sechs Dosen entnehmen. “Auf Grundlage von Auskünften des Bundesgesundheitsministeriums und der entsprechenden Zulassung wird Hamburg nun beginnen, die verfügbare sechste Dosis zu verwenden, um keine Impfstoffmengen zu verschwenden”, sagte Martin Helfrich. Die Fläschen werden vom Hersteller “überfüllt” geliefert. Da die Zulassung aber nur für die Entnahme von fünf Dosen erfolgte, musste die Restmenge bislang mit den Flaschen entsorgt werden. Der Leiter des zentralen Impfezentrums in den Hamburger Messehallen, Dirk Heinrich, sprach von einer “wunderbaren Nachricht”. “Das heißt, wir können 20 Prozent mehr Menschen impfen”, sagte er der dpa./fi/DP/jha