12:36 | 31.10.2020

Helios-Chef: Vorsorglich Betten frei halten nicht nötig

BERLIN (dpa-AFX) – Der Chef der Helios-Kliniken, Francesco De Meo, hat sich dagegen ausgesprochen, vorsorglich Klinikbetten für Covid-19-Patienten frei zu halten. Im Frühjahr waren die Krankenhäuser dazu angehalten worden und hatten als Ausgleich eine Prämie erhalten. “Wir waren weit davon weg, nicht genug freie Intensivkapazitäten zu haben”, sagte De Meo der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”. “Unsere Krankenhäuser können ganz erheblich mehr an Covid-19 verkraften, als wir im März angenommen haben.” Aus den Meldedaten der Krankenhäuser lasse sich eine Woche im Voraus ziemlich genau erkennen, wie viele schwere Covid-19-Fälle auf das Gesundheitssystem zukommen. “Diese Woche reicht uns, um das Krankenhausgeschehen komplett umzustellen.” Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Fälle hat sich laut Robert Koch-Institut in den vergangenen zwei Wochen von 730 Patienten (17.10) auf 1839 Patienten (30.10.) mehr als verdoppelt. Bund und Länder wollen an Covid-19 erkrankte Intensivpatienten bei knappen Kapazitäten künftig zwischen den Bundesländern verteilen./zeh/DP/mis