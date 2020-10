5:22 | 21.10.2020

Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific streicht 8500 Stellen

HONGKONG (dpa-AFX) – Mit drastischen Einschnitten reagiert die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific auf die Folgen der Corona-Krise. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch die Streichung von 8500 Stellen an – das entspricht rund einem Viertel der Gesamtbelegschaft. 5900 Jobs sollen demnach direkt wegfallen, 2600 derzeit offene Stellen werden nicht nachbesetzt. Die zum Konzern gehörende Regionalfluggesellschaft Cathay Dragon muss als Teil der Maßnahmen komplett den Betrieb einstellen. Eigentlich ist Hongkong eines der geschäftigsten Drehkreuze für Langstreckenflüge weltweit. Die Coronavirus-Pandemie hat jedoch dazu geführt, dass das tägliche Passagieraufkommen von Cathay Pacific um 99 Prozent gesunken ist. Der Großteil der Flugzeuge muss als Reaktion auf Grenzschließungen und Quarantäneregeln am Boden bleiben. “Die globale Pandemie hat weiterhin verheerende Auswirkungen auf die Luftfahrt, und die harte Wahrheit ist, dass wir die Gruppe grundlegend umstrukturieren müssen um zu überleben”, begründete Cathay-Chef Augustus Tang in einer Mitteilung die Streichungen. Diese seien notwendig, um letztlich so viele Arbeitsplätze wie möglich zu schützen. Es sei ziemlich klar, dass die Erholung langsam vonstatten gehe, argumentierte Tang. So gehe die Airline davon aus, dass die Passagierkapazität auch 2021 noch weniger als 50 Prozent des Aufkommens von 2019 erreichen wird. Im ersten Halbjahr hatte Cathay einen Rekordverlust von 9,87 Milliarden Hongkong-Dollar (etwa eine Milliarde Euro) verbucht./jpt/DP/zb