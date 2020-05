8:21 | 05.05.2020

Hypoport steigert Umsatz und operatives Ergebnis deutlich

BERLIN (dpa-AFX) – Der Finanzdienstleister Hypoport ist zum Jahresauftakt kräftig gewachsen. Zudem zog auch das operative Ergebnis deutlich an. Der Umsatz sei um rund 30 Prozent auf mehr als 100 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen überraschend am Dienstag in Berlin mit. Auch beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe der Anstieg rund 30 Prozent betragen. Er sei auf mehr als zehn Millionen Euro gestiegen. Detaillierte Zahlen für das erste Quartal will das Unternehmen, das Plattformen zur Vermittlungen von Krediten und Versicherungen anbietet, wie geplant am 11. Mai vorlegen./zb/mis