12:15 | 10.12.2020

Ifo-Institut veröffentlicht automatisierte Konjunkturprognosen

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Das Ifo-Institut veröffentlicht nun auch automatisch erstellte Konjunkturprognosen. Die ifoCast-Prognosen basieren auf zentralen Konjunkturindikatoren, die mit einem computergestützten Verfahren aus etwa 300 aktuellen Indikatoren ausgewählt werden. “Der ifoCast gibt uns eine schnellere und genauere Schätzung und Prognose der aktuellen konjunkturellen Lage”, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Donnerstag in München. “In den USA werden solche automatisierten Modellprognosen schon seit geraumer Zeit bereitgestellt; wir bieten diesen Service nun auch für Deutschland an”, sagte der Professor. Der vollständig automatisierte Ansatz könne eine unglaubliche Menge an aktuellen Indikatoren gut bewerten, gewichten und zu einer Prognose zusammenfassen. Für die Jahre 2011 bis 2019 habe ifoCast eine hohe Prognosekraft bewiesen. Die enormen Schwankungen durch das Herauf- und Herunterfahren der Corona-Schutzmaßnahmen hätten allerdings zu mehr Prognosefehlern geführt. Wollmershäuser und Ifo-Präsident Clemens Fuest stellen ihre neue Konjunkturprognose am kommenden Mittwoch in München vor. Die automatisierten ifoCast-Prognosen werden zweimal im Monat auf der Ifo-Website veröffentlicht./rol/DP/eas