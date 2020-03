17:26 | 04.03.2020

IG Metall zu Sitech-Aus in Hannover: VW muss neue Perspektiven geben

HANNOVER (dpa-AFX) – Die IG Metall hat VW aufgefordert, den Mitarbeitern der Sitztochter Sitech in Hannover nach der geplanten Werksschließung neue Jobchancen in der Region zu geben. “Volkswagen ist nun in der Verantwortung, den Beschäftigen Perspektiven in räumlicher Nähe zu verschaffen”, sagte der Bezirksleiter der Gewerkschaft in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, am Mittwoch. Man müsse etwa prüfen, ob sich bei den leichten Nutzfahrzeugen (VWN) in Hannover oder an anderen, nicht allzu weit entfernten Orten Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung ergeben. Dass Volkswagen die Fertigung der Sitze nach Informationen der IG Metall “aufgrund niedrigerer Preise in das osteuropäische Ausland fremd vergeben” wolle, stieß bei Gröger auf Kritik. Es gebe zudem Anhaltspunkte dafür, dass bei einer Tochter des französischen Autozulieferers Faurecia schon eine “Schattenproduktion” laufe. Auch dort müssten Arbeitsplätze zu Tarifbedingungen geschaffen werden. Sitech hatte zuvor die Schließung seines Werks in Hannover angekündigt./jap/DP/eas