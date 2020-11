14:27 | 20.11.2020

INDEX-MONITOR: Flutter für Unilever im EuroStoxx 50 und Prosus im Stoxx erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) – Das irische Glücksspiel-Unternehmen Flutter Entertainment und die Beteiligungsgesellschaft Prosus werden laut der Commerzbank die Profiteure der wohl Ende November anstehenden Verschmelzung von Unilever sein. Während Flutter in den EuroStoxx 50 einziehen dürfte, wird die Naspers-Tochter im währungsgemischten Stoxx 50 erwartet. In den Leitindex der Eurozone war sie bereits im September eingezogen. Am kommenden Freitag (27. November) dürfte Unilever zufolge der letzte Handelstag von Unilever N.V. sein. Dann wären die Plätze für Flutter und Prosus ab Montag, 30. November, frei. Zugleich, so erwartet die Commerzbank, werde das Gewicht der neuen Unilever Plc im Stoxx 50 infolge der Zusammenlegung deutlich von 1,73 auf 3,75 Prozent steigen. Damit würde sie die fünftschwerste Aktie in dem 50 Werte umfassenden Index sein. Prosus dürfte dort zudem ein Gewicht von etwa 1,17 Prozent haben. Das Gewicht der Flutter-Aktie im EuroStoxx sollte bei etwas über einem Prozent liegen./ck/ajx/jha/