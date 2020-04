10:17 | 23.04.2020

Industriedienstleister Bilfinger plant Online-Hauptversammlung am 24. Juni

MANNHEIM (dpa-AFX) – Der Baudienstleister Bilfinger hat einen neuen Termin für seine wegen der Corona-Pandemie zunächst verschobene Hauptversammlung gefunden. Das Aktionärstreffen soll am 24. Juni online stattfinden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mit. Ende März hatte Bilfinger wegen der Corona-Krise und des Ölpreisverfalls die Prognose für das laufende Jahr gestrichen. Der Dividendenvorschlag solle überdacht werden, hatte es da geheißen./mis/men