7:58 | 04.02.2021

Infineon erhöht Prognose nach gutem Jahresauftakt leicht

NEUBIBERG (dpa-AFX) – Der Chiphersteller Infineon hat nach einem guten Jahresauftakt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht erhöht. So soll der Umsatz 2020/2021 (per Ende September) laut einer Mitteilung vom Donnerstag auf 10,8 Milliarden Euro, plus oder minus 5 Prozent, steigen. Bislang war Infineon von 10,5 Milliarden ausgegangen. Auch die Segmentergebnis-Marge soll mit 17,5 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne besser ausfallen, als mit zunächst 16,5 Prozent geplant. Im ersten Quartal setzte sich die Erholung der Geschäfte im Vergleich zum Vorquartal fort. Wachstumstreiber war dabei das Automobilgeschäft. Der Umsatz nahm um sechs Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu, das Segmentergebnis stieg deutlich um fast 30 Prozent auf 489 Millionen Euro. Analysten hatten hier weniger erwartet. Infineon selbst war von einem Umsatz zwischen 2,4 und 2,7 Milliarden Euro ausgegangen. Unter dem Strich verdiente der Chiphersteller mit 256 Millionen Euro ebenfalls deutlich mehr als die 109 Millionen Euro im Vorquartal. Dabei fielen die Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme des US-Konzerns Cypress niedriger aus als im Vorquartal./nas/mis