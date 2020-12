14:16 | 10.12.2020

Investitionshilfe für Bauern soll Umwelt- und Klimaschutz verbessern

BERLIN (dpa-AFX) – Mit rund einer Milliarde Euro an Investitionshilfen will die Bundesregierung die Landwirtschaft moderner machen und damit den Klima- und Umweltschutz voranbringen. Die neue Förderrichtlinie ermögliche es Landwirten, sowohl das Klima zu schützen als auch die Ernährung zu sichern, sagte Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag in Berlin. Das sei mit “hochmoderner Technik” möglich, die dabei helfe, etwa den Einsatz von Dünger und Pestiziden auf den Feldern zu reduzieren. Auf den Bauernhöfen solle es einen “Technik- und Modernisierungsschub” geben. Kernstück seien rund 816 Millionen Euro Fördergeld für moderne Geräte, erklärte die Ministerin. Bauern könnten 40 Prozent ihrer Investitionen aus dem Fördertopf bezahlt bekommen. “Jeder Euro” garantiere mehr Umwelt- und Klimaschutz, betonte sie. Knapp 50 Millionen Euro sollten Pilotprojekte fördern wie die mechanische Unkrautbekämpfung über kameragesteuerte Hackgeräte, dabei kämen künstliche Intelligenz und modernste Bildverarbeitung zum Einsatz. Ab 11. Januar könnten Anträge gestellt werden. Neue Technik könne bis zu 30 Prozent Dünger und bis zu 50 Prozent Pflanzenschutzmittel sparen. Rund 140 Millionen Euro sollen in den Insektenschutz gehen, indem etwa Blühstreifen am Rand von Feldern, Hecken oder Obstanbau gefördert werden. Kritik kam von der Umweltorganisation Greenpeace: Es würden größere Güllebehälter und “Pestizidspritzen” finanziert. Klimaziele seien aber nur erreichbar, wenn die Tierbestände reduziert würde./ted/DP/eas