18:36 | 21.01.2021

IPO: Aktien von Mytheresa beim Börsendebüt stark gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) – Das Debüt des Luxus-Onlinemodehändler Mytheresa an der New Yorker Börse ist am Donnerstag gelungen. Der erste Kurs der US-Hinterlegungsscheine der niederländischen Muttergesellschaft MYT Netherlands belief sich auf 35,85 US-Dollar. Ausgegeben worden waren die Papiere an die Investoren zuvor für 26 Dollar je Anteilschein. Zuletzt notierten die Aktien noch mit gut 33 Dollar. Bei dem Börsengang wurde knapp ein Fünftel des Unternehmens angeboten. Er soll insgesamt bis zu 467 Millionen Dollar (385 Mio Euro) in die Kasse spülen. Finanzchef Martin Beer will ein Gesellschafterdarlehen ablösen und in weiteres Wachstum investieren./bek/he