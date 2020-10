19:08 | 22.10.2020

IPO: Verhaltene Rückkehr von McAfee an die Börse

NEW YORK (dpa-AFX) – Bei der IT-Sicherheitsfirma McAfee ist am Donnerstag die Rückkehr auf das Börsenparkett recht enttäuschend verlaufen. Der erste Kurs hatte bei 18,60 US-Dollar gelegen und damit sieben Prozent unter dem Ausgabepreis von 20,00 Dollar. Die Anteilsscheine waren dann im bisherigen Handelsverlauf bis auf 19,50 Dollar gestiegen und notierten zuletzt bei 18,65 Dollar. Zuvor war bereits der Ausgabepreis eher näher am unteren Ende der anvisierten Spanne von 19 bis 22 Dollar festgesetzt worden. McAfee mit Sitz im kalifornischen Santa Clara ist einer der Pioniere der IT-Sicherheits- und Antiviren-Branche. Das 1987 gegründete Unternehmen war bereits bis zur Übernahme durch den Chip-Riesen Intel im Jahr 2010 an der Börse./la/jha/