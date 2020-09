9:37 | 23.09.2020

IPO/AKTIE IM FOKUS: Knaus Tabbert starten mit dem Ausgabepreis in den Handel

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Aktien des Börsenneulings Knaus Tabbert sind am Mittwoch mit dem Ausgabepreis in den Handel gestartet. Der erste Kurs des Wohnmobilherstellers lag mit 58 Euro exakt auf dem festgelegten Preis, zu dem die Aktien ausgegeben wurden. In der Folge kletterten sie dann kurz über 59 Euro, zuletzt standen sie mit 58,20 Euro dann aber wieder nur noch knapp im Plus. Der Wohnmobilhersteller hat den Sprung an die Börse gerade so geschafft, der Ausgabepreis konnte nur am unteren Ende der Spanne festgelegt werden. Die Eigentümer, vor allem die niederländische Beteiligungsgesellschaft HTP, hatten erst am Dienstag angekündigt, deutlich weniger Aktien zu verkaufen als geplant. Damit betrug der Erlös des Börsengangs 232 Millionen Euro. Das entsprach einer Marktkapitalisierung von 602 Millionen Euro./tih/jha/