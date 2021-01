16:49 | 24.01.2021

Irak will Ölförderung kürzen

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Irak plant, die Ölproduktion im Januar und Februar zu kürzen. Damit solle die Überschreitung der von der Organisation Erdöl Exportierender Länder (Opec+) im Vorjahr beschlossenen Quote ausgeglichen werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Informationen der staatlichen irakischen Rohöl-Gesellschaft vom Sonntag. Irak werde in den beiden ersten Monaten des Jahres etwa 3,6 Millionen Barrel täglich pumpen, hieß es. Das wäre der niedrigste Stand seit 2015. Im Dezember hatte das Land noch 3,85 Millionen Barrel gefördert./edh