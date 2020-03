10:27 | 24.03.2020

Iran beschlagnahmt Schleppschiff mit illegalem Öl

TEHERAN (dpa-AFX) – Die iranischen Revolutionsgarden haben im Persischen Golf ein Schleppschiff mit 40 000 Litern geschmuggeltem Öl an Bord beschlagnahmt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag setzten die Einsatzkräfte das Schiff in der Nähe der Stadt Buschehr im Süden fest. Es wurde der örtlichen Justiz übergeben. Unter welcher Flagge das Schiff fuhr und wie viele Crew-Mitglieder an Bord waren, wurde in dem Bericht nicht erwähnt. Im Persischen Golf gibt es immer wieder Schiffe und Boote, die illegal Öl und Gasöl in die benachbarten arabischen Golfstaaten schmuggeln. Zwar werden einige von ihnen von der iranischen Küstenwache oder den Revolutionsgarden erwischt und festgesetzt, aber viele kommen auch immer wieder durch. Nach iranischen Angaben handelt es sich dabei um organisierte Kriminalität, und es sei daher schwierig, die Hintermänner dieser Schmugglerbanden zu fassen./str/fmb/DP/mis