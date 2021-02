19:12 | 16.02.2021

Iran will Kooperation mit IAEA reduzieren

WIEN (dpa-AFX) – Der Iran wird seine Zusammenarbeit mit den Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ab kommendem Dienstag einschränken. Das teilte die Aufsichtsbehörde mit Sitz in Wien am Dienstag mit./al/DP/fba