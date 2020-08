10:28 | 28.08.2020

Italien: Unternehmen und Verbraucher zuversichtlicher

ROM (dpa-AFX) – Die italienischen Unternehmen und Verbraucher zeigen sich wieder etwas zuversichtlicher. Nach Angaben des Statistkamts Istat vom Freitag stieg das Geschäftsklima im August um 3,8 Punkte auf 80,8 Zähler. Die Stimmung in der Industrie hellte sich ebenfalls auf, der Indikator stieg von 85,3 auf 86,1 Punkte. Auch die Verbraucher waren etwas zuversichtlicher. Der Indikator stieg um 0,7 Zähler auf 100,8 Punkte. Im Vormonat war er noch gesunken. Italien wurde in Europa mit am stärksten von der Corona-Krise heimgesucht. Aktuell steigen die Neuinfektionen wieder, nachdem sie zwischenzeitlich deutlich gefallen waren./bgf/jkr/mis