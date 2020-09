10:23 | 25.09.2020

Italien: Unternehmen und Verbraucher zuversichtlicher

ROM (dpa-AFX) – Die italienischen Unternehmen und Verbraucher zeigen sich nach dem Stimmungseinbruch in der Corona-Krise wieder zuversichtlicher. Nach Angaben des Statistkamts Istat vom Freitag stieg das Geschäftsklima im September um 9,7 Punkte auf 91,1 Zähler. Auch die Verbraucher waren zuversichtlicher. Das Konsumklima stieg um 2,4 Zähler auf 103,4 Punkte. Beide Ergebnisse lagen über den Markterwartungen. Italien wurde in Europa zu Beginn der Corona-Krise mit am stärksten von der Pandemie heimgesucht. Aktuell sind jedoch vor allem Frankreich, Großbritannien und Spanien betroffen./bgf/jsl/stk