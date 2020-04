9:13 | 24.04.2020

Japan: Inflation in Corona-Krise weiter deutlich unter Notenbankziel

TOKIO (dpa-AFX) – Die Teuerung in Japan verharrt im März klar unter dem Ziel der japanischen Zentralbank. Wie aus Regierungszahlen vom Freitag hervorgeht, stagnierte die Gesamtinflationsrate bei 0,4 Prozent. Volkswirte hatten dies erwartet. Die Kerninflation (ohne frische Lebensmittel, aber mit Energie) fiel um 0,2 Prozentpunkte auf 0,4 Prozent. Diese Rate wird von der japanischen Notenbank besonders beachtet. Dieser Rückgang war erwartet worden. Das Zwei-Prozent-Ziel der Bank of Japan ist damit weiter außer Reichweite. Der erwartete heftige Wirtschaftseinbruch im Zuge der Corona-Krise dürfte die Erreichung noch schwieriger machen. Die japanische Notenbank hat bereits mit umfassenden Anleihekäufen auf die Krise reagiert./jsl/fba