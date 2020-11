14:03 | 24.11.2020

Japan und China wollen wieder Geschäftsreisen aufnehmen

TOKIO (dpa-AFX) – Japan und China wollen den coronabedingt unterbrochenen Geschäftsreiseverkehr wieder aufnehmen. Die Außenminister beider asiatischer Wirtschaftsmächte, Toshimitsu Motegi und sein chinesischer Kollege Wang Yi einigten sich am Dienstag bei einem Treffen in Tokio darauf, zum Ende des Monats gegenseitige kurz- und langfristige Geschäftsreisen wieder zuzulassen. In Bezug auf das wiederholte Aufkreuzen chinesischer Schiffe in den Gewässern um eine von Japan kontrollierte Insel-Gruppe im Ostchinesischen Meer verlangte Tokio von Peking “positive” Schritte, erklärte Motegi. Beide Nachbarstaaten liegen seit langem im Streit um die unbewohnten Senkaku-Inseln, die China für sich beansprucht und Diaoyu nennt./ln/DP/fba