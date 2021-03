7:23 | 19.03.2021

Japanische Verbraucherpreise fallen siebten Monat in Folge

TOKIO (dpa-AFX) – In Japan sind die Verbraucherpreise trotz der extrem lockeren Geldpolitik zum siebten Mal in Folge gefallen. Immerhin hat sich das Tempo verlangsamt. Im Februar gingen die Verbraucherpreise ohne die Preise für frische Lebensmittel im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,4 Prozent zurück, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Im Januar und Dezember war der Preisindex noch um 0,6 Prozent beziehungsweise 1,0 Prozent gefallen./zb/bgf/jha/