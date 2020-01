19:26 | 31.01.2020

Johnson will am Montag Verhandlungsziele mit Brüssel darlegen

LONDON (dpa-AFX) – Der britische Premierminister Boris Johnson will bereits am Montag in einer Rede seine Verhandlungsziele für die anstehenden Gespräche über die künftige Beziehung zur EU vorstellen. Das bestätigte ein Regierungssprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Genauere Angaben zum Inhalt der Rede oder zu Uhrzeit und Ort wollte der Sprecher zunächst nicht machen. Einem Bericht des “Telegraph” zufolge will Johnson bei der geplanten Ansprache ankündigen, sein Land von der Bindung an EU-Regeln frei zu machen. Handelsschranken wie Zölle wolle er dafür in Kauf nehmen. Souveränität sei wichtiger als reibungsloser Handel. Auch der EU-Chefunterhändler Michel Barnier soll bereits am Montag vorstellen, was er in den Gesprächen mit London erreichen will. Sein genaues Mandat bestimmen jedoch die 27 bleibenden EU-Staaten. Großbritannien tritt mit dem EU-Austritt in der Nacht zum Samstag in eine Übergangsphase ein, während der zunächst fast alles beim Alten bleibt. Bis Ende des Jahres wollen sich beide Seiten dann auf Regeln für die künftigen Beziehungen einigen. Gelingt das nicht, droht erneut ein harter Bruch./cmy/DP/fba