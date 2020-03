15:42 | 23.03.2020

Kabinett beschließt Anspruch auf E-Auto-Ladestellen in Wohnhäusern

BERLIN (dpa-AFX) – Mieter und Wohnungseigentümer sollen einen Rechtsanspruch auf den Einbau einer Ladestation für Elektroautos bekommen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium beschloss das Kabinett am Montag in Berlin. “Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Förderung der E-Mobilität”, erklärte Justizministerin Christine Lambrecht. Außerdem “kann künftig jeder Wohnungseigentümer einen Glasfaseranschluss mit hoher Kapazität verlangen.” “Bauliche Maßnahmen im individuellen Interesse einzelner Wohnungseigentümer, die zugleich im gesamtgesellschaftlichen Interesse liegen, werden künftig erleichtert”, erläuterte das Justizministerium. Das Gleiche gilt für Baumaßnahmen zur Barrierereduzierung oder für den Einbruchschutz. Das derzeitige Wohnungseigentumsgesetz stammt aus dem Jahr 1951./hrz/DP/stw