11:00 | 10.12.2020

Kaczynski begrüßt deutschen Vorschlag zum Deal mit Ungarn und Polen

WARSCHAU (dpa-AFX) – Im Streit über die Blockade des EU-Haushalts durch Polen und Ungarn hat Polens Vizeregierungschef Jaroslaw Kaczynski den von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorgeschlagenen Deal begrüßt. “Wenn der Vorschlag durchgeht, der im Moment vorbereitet wird, dann ist es gut”, sagte Kaczynski am Donnerstag der Nachrichtenagentur PAP. Es gebe allerdings noch einige EU-Mitgliedsstaaten, die sich widersetzen. Der 71-jährige ist der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS und gilt als starker Mann in der polnischen Politik. Polen und Ungarn hatten aus Protest gegen ein neues Verfahren zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen Entscheidungen für die milliardenschweren Corona-Konjunkturhilfen und den nächsten langfristigen Haushalt der EU blockiert. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat mittlerweile eine Zusatzerklärung ausgehandelt. Diese soll die beiden Länder dazu bewegen, ihr Veto gegen Entscheidungen zum langfristigen EU-Haushalt und zu den milliardenschweren Corona-Hilfen aufzuheben. Über die Zusatzerklärung soll nun unter anderem festgelegt werden, welche Möglichkeiten Ungarn und Polen haben, sich gegen die Anwendung des Verfahrens zu wehren. Eine davon ist eine Überprüfung durch den EuGH. Dem Kompromiss müssen nun auch noch die anderen 24 EU-Staaten zustimmen. Eine Entscheidung wird beim EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag erwartet./dhe/DP/eas