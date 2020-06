5:40 | 16.06.2020

Kanzleramtsminister: Corona-Warn-App so sicher, wie sie nur sein kann

BERLIN (dpa-AFX) – Vor dem Startschuss für die offizielle Corona-Warn-App hat Kanzleramtsminister Helge Braun die Sicherheit des Programms beschworen. “Diese App ist so sicher, wie sie nur sein kann”, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenportal “t-online.de”. Der Quellcode sei offengelegt worden, ein höheres Maß an Transparenz könne man “kaum leisten”. Braun bekräftigte das Versprechen der Bundesregierung, dass die Nutzung der App freiwillig bleibt: “Es gibt keinen Zwang, die App zu installieren. Ein Gesetz, das die Deutschen zum Download der Corona-App zwingt, schließe ich ausdrücklich aus. Wir werden beim freiwilligen Modell bleiben.” Die Corona-App soll am Dienstagvormittag von der Bundesregierung, dem Robert Koch-Institut und den beauftragten Unternehmen SAP und Deutsche Telekom vorgestellt werden. Die Anwendung soll im Kampf gegen das Coronavirus das Nachverfolgen von Infektionen erleichtern. Sie kann messen, ob sich Handynutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie anderen Anwendern, dass sie sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Vor allem Pendler, die im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind, rief Braun dem Bericht zufolge dazu auf, die App zu installieren: “Beispielsweise jene, die sich häufig in Straßenbahnen, Bussen oder Zügen aufhalten, dort, wo man schnell mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommt. Und wo man sonst nicht benachrichtigt wird, wenn ein anderer, mit dem man Kontakt hatte, sich infiziert hat.” Der Kanzleramtsminister verteidigte zugleich die Corona-Politik der Bundesregierung. “Unsere Krankenhäuser wurden nicht überlastet, die Wirtschaft wurde nicht vollständig heruntergefahren. Damit sind wir erfolgreich. Wir Deutschen können stolz darauf sein, wie wir gemeinsam durch diese Krise steuern.”/sku/DP/zb