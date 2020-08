9:22 | 05.08.2020

Kion beteiligt sich an chinesischem Roboterhersteller Quicktron

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Gabelstapler-Hersteller Kion baut sein Geschäft mit automatisierten Lagerlösungen aus. Dazu schloss das Unternehmen mit der chinesischen Quicktron eine strategische Partnerschaft, wie Kion am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im Zuge dessen will Kion auch eine Minderheitsbeteiligung an den Chinesen übernehmen. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. Quicktron, 2014 in Shanghai gegründet, stellt autonome, mobile Roboter her. “Die Zusammenarbeit mit Quicktron wird unsere Position im Bereich automatisierter Fahrzeuge weiter stärken”, erklärte Konzernchef Gordon Riske. Die beiden Unternehmen unterzeichneten im chinesischen Xiamen den Angaben zufolge eine Vertriebsvereinbarung sowie eine Absichtserklärung für die gemeinschaftliche Entwicklung. Die Vereinbarung sieht den weltweiten Vertrieb der Quicktron-Produkte durch Kion vor. “Wir erwarten, dass die Zusammenarbeit unsere Position im Bereich automatisierter Fahrzeuge weiter stärken wird”, gibt sich Riske zuversichtlich./nas/jha/