16:40 | 26.12.2019

Kipping fordert Gratis-Bus- und Bahnfahrten an Feiertagen

BERLIN (dpa-AFX) – Die Linke-Parteivorsitzende Katja Kipping hat gefordert, den öffentlichen Nahverkehr an Feiertagen für die Nutzer kostenlos zu machen. “Wenn an Feiertagen Bus- und Bahnfahren ticketfrei möglich ist, erleichtert das Menschen, denen Bus und Bahnfahren bisher fremd ist, in diese Mobilitätsform reinzuschnuppern”, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Bus- und Bahnfahren müsse attraktiver werden: “Zum einen aus sozialen Gründen: Es geht um eine Mobilitätsgarantie für alle – unabhängig vom Auto. Zum anderen aus Gründen der Klimaneutralität.” Dazu gehöre, neue Wege einzuschlagen. “Die Einführung von fahrscheinfreien Tagen ist ein solcher Ansatzpunkt”, fügte Kipping hinzu. “Wenn sich Menschen daran gewöhnen, beim Ausgehen an Feiertagen die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie das dann auch im Alltag tun.” An Feiertagen gebe es einen zusätzlichen Anreiz, sagte die Linken-Chefin. Denn Autofahren vertrage sich nicht mit Alkohol. “Statt Menschen in Versuchung zu bringen, nach dem einen Glas Bier zu viel Autos zu steuern, sollten wir ideale Bedingungen schaffen, um die Autos stehen zu lassen. Dafür braucht es zuerst einen zuverlässigen Nahverkehr in späten Stunden. Deshalb sage ich: Macht die Feiertage fahrscheinfrei!” Kipping argumentierte zudem, fahrscheinfreie Feiertage und Wochenenden könnten der Einstieg in einen generell ticketfreien Nahverkehr sein, den die Linke schon länger fordert./sku/DP/he