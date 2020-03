8:17 | 04.03.2020

Klingbeil: CDU in Thüringen darf AfD keine Stimme geben

BERLIN (dpa-AFX) – SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat CDU und FDP in Thüringen aufgefordert, bei der Ministerpräsidentenwahl an diesem Mittwoch dem AfD-Kandidaten Björn Höcke keine Stimme zu geben. “Demokraten wählen keinen Faschisten. Ich erwarte von CDU und FDP, dass Höcke keine einzige Stimme mehr bekommt, als die AfD Abgeordnete im Landtag hat. Das wäre der nächste Tabubruch”, sagte er dem Nachrichtenportal “Watson”. Es gebe eine klare Entscheidungsmöglichkeit: “Auf der einen Seite ein anerkannter Ministerpräsident und deutlicher Wahlsieger mit Bodo Ramelow, auf der anderen Seite die Galionsfigur der extremen Rechten mit Björn Höcke. Ich finde das falsch, wenn sich CDU und FDP da rausziehen und sagen: Wir wählen beide nicht.” An diesem Mittwoch wird im Thüringer Landtag ein neuer Ministerpräsident gewählt. Zur Wahl stehen Bodo Ramelow (Linke) und Björn Höcke (AfD). Die Wahl war nötig geworden, weil der Anfang Februar auch mit Stimmen der AfD gewählte FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich am Tag nach der Wahl zurücktrat und seitdem nur geschäftsführend im Amt ist./zeh/DP/jha