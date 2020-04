5:50 | 22.04.2020

Koalitionsausschuss berät Folgen der Corona-Pandemie

BERLIN (dpa-AFX) – Die Spitzen von Union und SPD beraten an diesem Mittwoch (17.00 Uhr) über die Lage in der Corona-Pandemie und mögliche weitere Hilfsmaßnahmen. Beim Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen sie im Kanzleramt unter anderem über die Forderungen nach Anhebung des Kurzarbeitergeldes und nach Steuerhilfen für die Gastronomie sprechen. Auch die finanzielle Situation der Kommunen und Hilfen für Studenten sollen dem Vernehmen nach Thema sein. Das Treffen des Koalitionsausschusses war bereits lange vor der Verbreitung des Coronavirus angesetzt worden. Ursprünglich wollte die SPD dabei abklopfen, ob eine Fortsetzung der großen Koalition für sie noch Sinn macht. Diese Diskussion ist allerdings inzwischen schon längst vom Tisch, in der Corona-Krise arbeitet die Koalition weitgehend geräuschlos zusammen./tam/DP/jha