16:11 | 29.12.2019

KORREKTUR: Deutliches Plus bei Passagierzahlen am Sylter Flughafen

(Im letzten Absatz, zweiter Satz, wurde korrigiert: “15 Linienflüge” rpt “15 Linienflüge”.) WESTERLAND (dpa-AFX) – Der Flughafen Sylt ist im Aufwind. 2019 werden rund 140 000 Passagiere den Airport genutzt haben, sagte Geschäftsführer Peter Douven der Deutschen Presse-Agentur dpa. Das seien rund sieben bis acht Prozent mehr als im Vorjahr. Im Juli ging der Flughafen von rund 135 000 Passagieren aus. Für 2020 rechnet der Sylter Flughafen laut Douven “im Gegensatz zum sonstigen innerdeutschen Verkehr” mit rund zwei Prozent Zuwachs. Ein Grund für die gute Entwicklung sei, dass sich nach der Insolvenz von Air Berlin im Jahr 2017 neue Verbindungen etabliert hätten. Auch die wiederkehrenden Probleme auf der sogenannten Marschbahnstrecke nach Sylt führten zu steigenden Passagierzahlen. Die Bahn könne wegen Unzuverlässigkeit und extrem langer Reisezeiten nur bedingt konkurrieren, sagte Douven. Die Nordseeinsel wird den Angaben zufolge derzeit von Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Kassel, Köln-Bonn, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt/M, München und Zürich angeflogen. Täglich erreichen in der Hochsaison bis zu 15 Linienflüge die Insel. Eine Ausweitung der Verbindungen ist im kommenden Jahr nicht geplant. “Aber Wien ist eine Option”, sagte Douven./gyd/DP/he