15:05 | 22.04.2020

KORREKTUR: Deutsche Fluggesellschaft LGW meldet wegen Corona Insolvenz an

(Im ersten Satz wurde berichtigt, dass mit der LGW eine weitere deutsche Fluggesellschaft insolvent ist. Zusätzlich gibt es im Text einen neuen letzten Satz, der einen vorherigen Fall erwähnt) DÜSSELDORF (dpa-AFX) – In der Corona-Krise ist eine weitere deutsche Fluggesellschaft zahlungsunfähig. Die Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) hat am Mittwoch beim Amtsgericht Düsseldorf Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen mit 15 Flugzeugen und 354 Beschäftigten soll in Eigenverwaltung mit dem Rechtsanwalt Dirk Andres als Sachwalter weitergeführt werden, wie ein Sprecher mitteilte. Als neuer Geschäftsführer wurde der Rechtsanwalt Michael Wilbert bestellt. Die LGW war zuletzt mit eigenen Crews im Auftrag der Lufthansa -Tochter Eurowings unterwegs, die in der Corona-Krise aber den Mietvertrag gekündigt hat. Die Mitarbeiter waren schon vor der Insolvenz in Kurzarbeit gegangen. Die Flugzeuge sind in Bratislava abgestellt. Anfang April hatte bereits die Gesellschaft Thomas Cook Aviation Insolvenz angemeldet./ceb/DP/eas