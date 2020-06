9:05 | 24.06.2020

KORREKTUR: Qiagen winkt hoher Sondergewinn durch Verkauf von US-Beteiligung

(Korrigiert wird in der Meldung vom 23.06.2020 um 20:10 Uhr im 2. Absatz, letzter Satz die Zeitangabe zur geplanten Übernahme: erstes Halbjahr 2021 rpt 2021.) VENLO (dpa-AFX) – Für Qiagen zahlt sich die vor fünf Jahren eingegangene Beteiligung am US-Biotechunternehmen ArcherDX deutlich aus. Angesichts der Bedingungen, zu denen das Unternehmen Invitae nun ArcherDX kaufen wolle, könnte der Veräußerungsgewinn vor Steuern für Qiagen circa 120 Millionen US-Dollar (107 Mio Euro) betragen, wie Qiagen am Dienstagabend in Venlo mitteilte. Zum Vergleich: Nach Steuern hatte Qiagen 2019 einen Verlust von 41,5 Millionen Dollar geschrieben, nach einem Gewinn von 190,4 Millionen Dollar im Jahr 2018. Qiagen hatte die rund 8-prozentige Beteiligung an ArcherDX 2015 im Zuge der Übernahme der Enzym-Sparte von Enzymatics erworben, mit der damals das Angebot an Produkten für die Genanalyse, das sogenannte Next Generation Sequencing (NGS), ausgebaut worden war. Qiagen steht aktuell selbst vor einer möglichen Übernahme. So will der US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific das Gendiagnostik- und Biotechunternehmen im ersten Halbjahr 2021 für rund zehn Milliarden Euro schlucken./mis/tih/tav/jha/