11:59 | 23.04.2020

KORREKTUR: Volkswagen nimmt Produktion in Deutschland wieder auf

(Im letzten Satz wurde berichtigt: bis Jahresende) ZWICKAU (dpa-AFX) – Der Autobauer Volkswagen hat am Donnerstag im sächsischen Zwickau die inländische Fahrzeugproduktion wieder aufgenommen. Nach mehr als fünf Wochen Corona-Zwangspause liefen am Morgen die Bänder in Halle 5 der ersten VW -Elektroauto-Fabrik an – allerdings mit halbem Tempo. “Gesundheit geht vor Stückzahl”, sagte Reinhard de Vries, Geschäftsführer Technik und Logistik bei Volkswagen Sachsen. Vorerst sollen in nur einer Schicht pro Tag 50 Fahrzeuge gebaut werden und damit ein Drittel der bisherigen Menge. Umfangreiche Hygiene- und Abstandsregeln sollen die Sicherheit der zunächst 1500 Mitarbeiter gewährleisten, die in dieser Woche aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden. Im Zwickauer Werk wird seit November der ID.3 gebaut, der vollelektrische Hoffnungsträger des Konzerns. Obwohl sich dessen Start Ende 2019 durch Software-Probleme verzögert hatte und die Bänder seit 19. März stillstanden, sollen bis Jahresende 100 000 E-Fahrzeuge in Zwickau gebaut werden./cdr/DP/jha