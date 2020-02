12:31 | 20.02.2020

KORREKTUR: Wacker Chemie will wegen Solarflaute sparen – Stellenabbau

(Im 2. Absatz, vorletzter Satz wurde berichtigt: Wacker Chemie ist im SDax rpt SDax) MÜNCHEN (dpa-AFX) – Wacker Chemie reagiert mit umfassenden Einsparungen und einem groß angelegten Stellenabbau auf das schwierige Geschäftsumfeld. Die Organisation solle verschlankt und damit jährlich 250 Millionen Euro gespart werden, wie der Spezialchemiekonzern am Donnerstag in München mitteilte. Der Aktienkurs legte am Donnerstag nach der Mitteilung zu. Den Einsparungen sollen bis Ende 2022 mehr als 1000 Stellen in der Verwaltung und in nicht operativen Bereichen zum Opfer fallen. Der Schwerpunkt des Stellenabbaus liege mit 80 Prozent in Deutschland, womit hierzulande mindestens 800 der aktuell insgesamt rund 10 000 Stellen wegfallen werden. Weltweit beschäftigt der SDax -Konzern 14 500 Mitarbeiter. Nach Möglichkeit solle auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden. 2019 machte dem Unternehmen das schwierige Geschäft mit dem Solarindustriegrundstoff Polysilizium wegen chinesischer Billigkonkurrenz schwer zu schaffen. Aber auch die Silikon-Sparte rund um Schmier- und Dämmstoffe etwa für die Auto- und die Bauindustrie stand unter Druck. Konzernchef Rudolf Staudigl hatte daher bereits ein Sparprogramm in Aussicht gestellt./mis/stk/jha/