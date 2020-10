11:59 | 08.10.2020

KORREKTUR/Verivox-Umfrage: Elektroautos könnten Diesel bald überflügeln

(Im letzten Absatz wurde der Anteil der Benziner an den Neuzulassungen korrigiert. Es sind 45,5 rpt 45,5 Prozent, nicht 38 Prozent. Außerdem wurden die absoluten Zahlen der Neuzulassungen von Benzinern und Dieselfahrzeugen ergänzt.) MÜNCHEN (dpa-AFX) – Elektro- und Hybridautos könnten nach einer Umfrage des Vermittlungsportals Verivox bei Deutschlands Autofahrern bald beliebter sein als Dieselfahrzeuge. Gut 18 Prozent wollen sich bei ihrem nächsten Autokauf einen Wagen mit reinem Batterieantrieb oder Plugin-Hybridmotor anschaffen, hat das Marktforschungsinstitut Innofact im Auftrag des Portals ermittelt. Einen Diesel wollten demnach nur noch 14,5 Prozent kaufen. Mit 1000 bundesweit befragten Autofahrern im Alter von 18 bis 69 Jahren ist die Umfrage laut Verivox repräsentativ. Demnach bevorzugen 11 Prozent ein rein elektrisches Auto, 7,3 Prozent Plugin-Hybrid. Letztere haben ebenfalls eine aufladbare Batterie und können kürzere Strecken mit Elektroantrieb fahren. Die Anschaffung beider Arten von E-Auto wird derzeit mit hohen Summen subventioniert. Die Marktforscher fragten darüber hinaus auch Argumente gegen den Kauf eines Elektroautos ab: Am häufigsten genannt wurden die geringere Reichweite, hohe Kaufpreise und fehlende Ladesäulen. Ein knappes Viertel (23 Prozent) sagte aber auch, dass der ökologische Vorteil von Elektroautos nicht groß genug sei. Laut Kraftfahrzeug-Bundesamt sind die Zulassungszahlen von beider Antriebsarten in den vergangenen Monaten sprunghaft gestiegen. Im September waren 21 188 reine Elektroautos und 20 127 Plugin-Hybride angemeldet worden, ein Anteil von 15,6 Prozent. 67 901 neu angemeldete Autos hatten Dieselmotoren, deren Anteil mit 25,6 Prozent nach wie vor vor den E-Autos lag. Am beliebtesten sind nach wie vor Benziner mit 45,5 Prozent der Neuzulassungen – insgesamt wurden 120 645 Autos mit Benzin angemeldet./cho/DP/fba