14:16 | 07.12.2020

Krankenhäuser fordern Rücknahme der Lockerungen um Weihnachten

BERLIN (dpa-AFX) – Die deutschen Krankenhäuser haben aufgrund anhaltend hoher Neuinfektionen eine Rücknahme der Corona-Lockerungen über Weihnachten und Silvester gefordert. Mildere Regelungen etwa bei Kontaktbeschränkungen könnten “zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen, mit weiteren Folgen für Kliniken”, sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, dem “Handelsblatt” (Online). Die jetzige Situation sei für das Personal in vielen Kliniken ohnehin schon belastend und herausfordernd. “Wir haben heute 40 Prozent mehr Intensivpatienten als im Frühjahr, und anders als im Frühjahr ist dies keine kurzzeitige Situation, sondern schon seit Wochen so, ohne dass wir ein Ende erkennen können”, sagte Gaß weiter. Damit sich die Lage auf den Intensivstationen nicht weiter verschlimmert, befürwortet Gaß Verschärfungen der Maßnahmen “in Gebieten mit sehr hoher Inzidenz”. Denn der Appell der Bundesregierung, private Kontakte zu minimieren, fruchte offenbar nicht. Ende November hatten Bund und Länder den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert – gleichzeitig aber Lockerungen über Weihnachten und den Jahreswechsel in Aussicht gestellt. Einige Bundesländer haben diese Lockerungen von Anfang an nicht mitgemacht; Bayern hat angekündigt, sie über Silvester wieder zu kippen./jrz/DP/mis