6:07 | 09.10.2020

Krankenkasse sieht Anzeichen für Normalisierung bei Reha

BERLIN (dpa-AFX) – Für Krankenversicherte werden nach einem starken Corona-bedingten Einbruch im Frühjahr wieder mehr Reha-Maßnahmen beantragt. Wie die Techniker Krankenkasse (TK) berichtet, habe es zwischen März und Juni 52 Prozent weniger Anträge auf Reha-Klinikaufenthalte gegeben als im Vorjahreszeitraum. Im August lag das Minus über alle Erkrankungen hinweg den Angaben zufolge aber nur noch bei 16 Prozent. Die TK spricht von ersten Anzeichen für eine Normalisierung der Lage. Die Zahl der Anträge für sogenannte Anschlussheilbehandlungen nähere sich wieder dem Niveau des Vorjahres an. “Vor allem Reha-Maßnahmen nach planbaren Operationen gingen spürbar zurück, etwa nach Einsetzen von künstlichen Gelenken”, sagte der Leiter Rehabilitation der TK, Carsten Büge. Inzwischen sei bei Reha-Behandlungen nach Operationen wieder das Vorjahresniveau erreicht. Weiterhin wenig nachgefragt werden dagegen Mutter-Kind-Kuren. Nach einem Rückgang von 67 Prozent im März bis Juni sei auch im August das Volumen der beantragten Leistungen in diesem Bereich nur halb so hoch gewesen wie im Vorjahreszeitraum./jr/DP/zb