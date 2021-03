21:20 | 12.03.2021

Kranker Aareal-Bank-Chef kommt zunächst nicht zurück

WIESBADEN (dpa-AFX) – Der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank kommt zunächst nicht zurück in die Chefetage des Immobilienfinanzierers. Hermann Merkens habe der Aufsichtsratschefin der Bank mitgeteilt, dass seine krankheitsbedingte Abwesenheit länger dauere als erwartet, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. “Der Aufsichtsrat forciert die vorsorglich bereits begonnene Nachfolgesuche und die am 24. Februar im Rahmen der Jahrespressekonferenz kommunizierte Befassung mit Größe und Zusammensetzung des Vorstands”, hieß es weiter. Im November hatte die Bank mitgeteilt, Merkens könne sein Amt voraussichtlich drei bis vier Monate nicht ausüben./fba/ajx