19:09 | 21.06.2020

Kreise: American Airlines will sich Milliarden am Kapitalmarkt beschaffen

FORT WORTH (dpa-AFX) – Die angeschlagene US-Fluggesellschaft American Airlines will sich Kreisen zufolge 1,5 Milliarden US-Dollar über den Verkauf von Aktien und Wandelanleihen beschaffen. Die Begabe könnte noch am Sonntag angekündigt werden, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich dabei auf Insider. Am Freitag hatte Bloomberg berichtet, dass die Fluglinie außerdem 2 Milliarden Dollar über Hochzinsanleihen einzutreiben gedenkt. American Airlines ist durch die Corona-Krise kräftig unter Druck geraten. Der Umsatz dürfte in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 90 Prozent einknicken, hieß es zuletzt. Damit wird auch im zweiten Quartal wohl ein hoher Verlust anfallen, nachdem das Unternehmen mit Sitz im texanischen Fort Worth Anfang 2020 seinen ersten Quartalsverlust seit der Rückkehr aus der Insolvenz im Jahr 2013 gemeldet hatte./fba