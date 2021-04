11:32 | 12.04.2021

Kreise: CDU-Spitze in Kanzlerkandidaten-Debatte breit hinter Laschet

BERLIN (dpa-AFX) – CDU-Chef Armin Laschet hat im Machtkampf mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder im Präsidium seiner Partei breiten Rückhalt für seine Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur erhalten. Im engsten Führungszirkel der CDU habe es viel Unterstützung für Laschet gegeben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Teilnehmerkreisen. Eine formelle Abstimmung gab es nicht – sie war auch nicht geplant. Im Anschluss wollte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet auch im größeren Parteivorstand für Unterstützung werben. Laschet und Söder hatten am Sonntag erstmals ihre Bereitschaft zur Kandidatur öffentlich erklärt./bk/DP/fba