1:28 | 21.07.2020

Kreise: EU-Gipfel einigt sich auf Rechtsstaatsformel im Haushalt

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Die EU-Staaten haben sich auf eine Formel geeinigt, wie die Auszahlung von EU-Geldern künftig an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit gekoppelt werden soll. Der Kompromiss sei am Montagabend in der Runde der 27 Staats- und Regierungschefs angenommen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen./vsr/aha/DP/he