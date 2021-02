18:44 | 24.02.2021

Kreise: Goldman Sachs verkauft drei Millionen Delivery-Hero-Aktien

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die US-Investmentbank Goldman Sachs trennt sich Kreisen zufolge von 3 Millionen Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero . Die Anteilsscheine sollen in einem öffentlichen Bookbuilding-Verfahren zum Preis von mindestens 105,30 Euro bis maximal zum Marktpreis angeboten werden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend nach Xetra-Schluss berichtete. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Papiere des Berliner Unternehmens in einer ersten Reaktion 2,5 Prozent. Seit Anfang des Monats hat die Aktie bereits um knapp 13 Prozent nachgegeben./ngu/he