23:18 | 11.03.2020

Kreise: Verhandlungen über Mindestabstand für Windräder auf der Kippe

BERLIN (dpa-AFX) – Die Verhandlungen in der schwarz-roten Koalition über einen Mindestabstand von 1000 Metern zwischen Windrädern und Wohnhäusern stehen massiv auf der Kippe. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochabend aus Koalitionskreisen. Auf Unionsseite wurde der SPD eine Blockade vorgeworfen. Die SPD habe den Verhandlungstisch verlassen. Die Gespräche zur Energiewende seien damit massiv belastet, hieß es. Nun müsse man die Konferenz der Ministerpräsidenten am Donnerstag abwarten. Union und SPD verhandeln seit Monaten über einen Mindestabstand von Windrädern und ein Paket für einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Vor allem der Ausbau der Windkraft an Land stockt. Vor Ort gibt es oft heftigen Widerstand gegen Windräder./ted/DP/fba